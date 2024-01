Adaptive Ad Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Aktie von Adaptive Ad zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,31 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,335 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie sich um +8,06 Prozent über dem GD200 befindet, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,27 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +24,07 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Bei der Beurteilung von Aktienkursen ist es wichtig, neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung zu berücksichtigen. In Bezug auf Adaptive Ad haben unsere Analysten die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Adaptive Ad diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Adaptive Ad derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adaptive Ad liegt bei 50, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der sich auf 8,05 beläuft, ergibt für 25 Tage eine Einstufung als "Gut". Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.