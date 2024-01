Adaptive Ad Aktie: Der nächste starke Knaller!

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt die Adaptive Ad 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "IT-Dienstleistungen". Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Adaptive Ad mit einem Kurs von 0,335 USD aktuell +24,07 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +8,06 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 15,38, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen. Die Rate der Stimmungsänderung für Adaptive Ad ist kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie von Adaptive Ad bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".