Adaptive Ad Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Für Adaptive Ad wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 für Adaptive Ad liegt bei 54,72 und wird ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge und die Anleger unterhielten sich weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Adaptive Ad. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was sich in eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment zusammenfasst.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Adaptive Ad interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und es ist eine normale Aktivität zu sehen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, mit kaum identifizierbaren Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für dieses Kriterium.

In Bezug auf die Dividende schüttet Adaptive Ad eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,23 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,23 % in der Branche IT-Dienstleistungen ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags im Vergleich zum Branchendurchschnitt.