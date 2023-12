Adaptive Ad Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Die Dividendenrendite der Adaptive Ad liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,31 liegt. Die Abweichung von -2,31 Prozent zur Branche ergibt eine "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Adaptive Ad derzeit einen positiven Trend verzeichnet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,31 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,33 USD liegt, was einer Abweichung von +6,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,23 USD weist eine positive Abweichung von +43,48 Prozent auf. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Adaptive Ad-Aktie zeigt, dass diese überverkauft ist. Mit einem RSI-Wert von 25 für die letzten 7 Tage und einem Wert von 11,52 für die letzten 25 Tage erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung für den RSI.

Die Anleger-Stimmung für Adaptive Ad in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.