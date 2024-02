Adaptive Ad Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Nach Analyse der Kommentare und Befunde zu Adaptive Ad auf sozialen Plattformen, wurde festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Adaptive Ad diskutiert wurden, waren größtenteils neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als Indikator herangezogen. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,31 USD, während der Kurs der Aktie bei 0,23 USD liegt, was einer Abweichung von -25,81 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 0,33 USD, was einer Abweichung von -30,3 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".

Die Dividendenrendite von Adaptive Ad liegt derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 2,23 Prozent in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird herangezogen, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Sowohl der RSI als auch der RSI25 weisen mit einer Ausprägung von 100 auf eine Bewertung als "Schlecht" hin. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Schlecht" für Adaptive Ad.