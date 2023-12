Adaptimmune Therapeutics Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Adaptimmune Therapeutics-Aktie stattgefunden, wovon 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Adaptimmune Therapeutics-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 6,8 USD, was einem potenziellen Aufwärtspotenzial von 885,51 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,69 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adaptimmune Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,88 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,69 USD weicht um -21,59 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,53 USD), liegt der letzte Schlusskurs um +30,19 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich und zu einem "Neutral"-Rating für die simple Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergibt sich, dass diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent beträgt und somit 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie, 2,49) liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Adaptimmune Therapeutics-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung daher als "Gut" einzustufen ist, was insgesamt zu einer positiven Einschätzung führt.