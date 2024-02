Adaptimmune Therapeutics Aktie: Reine Nervensache!

Adaptimmune Therapeutics wurde in den letzten beiden Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Ergebnis nach Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Zudem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt betrachtet ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Für Adaptimmune Therapeutics ergibt sich folgendes Bild: Der RSI auf 7-Tage-Basis liegt bei 35,53 Punkten, was darauf hinweist, dass der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, liegt aber ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 34,84), wodurch auch hier eine "Neutral"-Bewertung zustande kommt.

Die Dividendenrendite von Adaptimmune Therapeutics beträgt derzeit 0 %. Dies ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,54 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung zu Adaptimmune Therapeutics abgegeben haben, fällt insgesamt positiv aus: 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 negative Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,6 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 185,71 Prozent entspricht. Auch hier wird die Bewertung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für Adaptimmune Therapeutics basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, der Dividendenrendite und den Analysteneinschätzungen.