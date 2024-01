Adaptimmune Therapeutics Aktie: Eine neue Chance!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Adaptimmune Therapeutics neutral bewertet wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 24,04, was als "Gut" eingestuft wird, während der RSI25 für 25 Tage bei 27,51 liegt und ebenfalls eine "Gut"-Einstufung erhält. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten bewerten Adaptimmune Therapeutics größtenteils positiv. Von insgesamt 12 Einschätzungen in den letzten zwölf Monaten wurden 1 als "Gut" und keine als "Schlecht" bewertet, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 3,6 USD, was eine potenzielle Steigerung um 285,03 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 0,935 USD bedeutet. Daher erhält die Aktie eine insgesamt positive Empfehlung von den Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie von Adaptimmune Therapeutics im letzten Jahr eine Rendite von -65,38 Prozent erzielt, was 90,32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt 20,14 Prozent, und Adaptimmune Therapeutics liegt aktuell 85,52 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adaptimmune Therapeutics-Aktie derzeit 70 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Aktie jedoch nur um +7,47 Prozent über dem GD200, was ebenfalls eine "Gut"-Einstufung ergibt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.