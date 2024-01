Adaptimmune Therapeutics Aktie: Eine neue Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Die Dividendenrendite der Aktie von Adaptimmune Therapeutics beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 2,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent in der Biotechnologie-Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -65,38 Prozent, was 82,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16,81 Prozent im Sektor "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 8,73 Prozent, wobei Adaptimmune Therapeutics aktuell 74,11 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adaptimmune Therapeutics-Aktie hat einen Wert von 20, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (29,1) zeigt ebenfalls eine Überverkauft-Situation, wodurch das Wertpapier auch für den RSI25 eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung daher ein "Gut"-Rating für Adaptimmune Therapeutics.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Aktie 1 Analystenbewertung, welche im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 3,6 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 309,09 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Adaptimmune Therapeutics in Summe eine "Gut"-Bewertung.

