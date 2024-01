Adaptimmune Therapeutics Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Internet-Kommunikation von Adaptimmune Therapeutics zeigt keine starken positiven oder negativen Ausschläge, laut einer Analyse. Die Stimmung für das Unternehmen hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" hat sich die Rendite von Adaptimmune Therapeutics mit -65,38 Prozent als deutlich unterdurchschnittlich erwiesen. In der "Biotechnologie"-Branche lag die mittlere Rendite bei 25,34 Prozent, wobei Adaptimmune Therapeutics mit 90,72 Prozent auch hier deutlich darunter lag. Daher wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr als "Schlecht" eingestuft.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Adaptimmune Therapeutics-Aktie waren 2 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 811,53 Prozent steigen, was eine "Gut"-Empfehlung zur Folge hätte.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Adaptimmune Therapeutics zeigt eine Ausprägung von 16,63 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,93, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Insgesamt erhält Adaptimmune Therapeutics von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.