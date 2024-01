Adapthealth Aktie: Ein unsicheres Investment?

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktien von Adapthealth wurde in den letzten zwei Wochen vor allem negativ diskutiert. An drei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell zeigen sich die Anleger jedoch vor allem an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Adapthealth insgesamt eine Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wird. Dabei gab es 1 "Gut"-Bewertung, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Aktuelle Analystenupdates zu Adapthealth liegen nicht vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 23 USD für das Wertpapier deutet auf ein Aufwärtspotential von 228,1 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adapthealth-Aktie derzeit -10,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt sich auf -32,98 Prozent beläuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Adapthealth-Aktie zeigt einen Wert von 61, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Adapthealth.