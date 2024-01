Adapthealth Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Adapthealth liegt der 7-Tage-RSI derzeit bei 39,24 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI von Adapthealth (Wert: 60,57) weder überkauft noch überverkauft an, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung für Adapthealth hat in den letzten Wochen deutlich nachgelassen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso zeigt eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien ein abnehmendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht erhält Adapthealth eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 7,25 USD lag, was einen Unterschied von -30,22 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 10,39 USD darstellt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 7,85 USD liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Adapthealth-Aktie sind alle als "Gut" eingestuft, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 217,24 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Zusammenfassend erhält Adapthealth eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des Sentiments und Buzz, eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht und ein insgesamt "Gut"-Rating basierend auf den Analysteneinschätzungen.