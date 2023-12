Adapthealth Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Adapthealth 1 Mal die Bewertung "Gut", 0 Mal die Bewertung "Neutral" und 0 Mal die Bewertung "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Adapthealth, und der aktuelle Kurs liegt bei 7,71 USD. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 198,31 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 23 USD führt. Dies wird als positive Einschätzung betrachtet, und insgesamt erhält die Aktie von institutionellen Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adapthealth-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,81 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,71 USD liegt, was einer Abweichung von -28,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 7,95 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe daran (-3,02 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Adapthealth-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Adapthealth derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 55,65 Punkten und einem 25-Tage-RSI von 44,47 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung für Adapthealth hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

