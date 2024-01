Adapthealth Aktie: Wohin geht die Reise?

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielen auch die langfristige Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet eine bedeutende Rolle. Wir haben die Aktie von Adapthealth hinsichtlich dieser Faktoren genauer untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein gemischtes Bild. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Adapthealth zeigte kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Adapthealth-Aktie ergab ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 für sieben Tage ergab einen Wert von 39,24 und der RSI25 für 25 Tage ergab einen Wert von 60,57, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führte.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" für Adapthealth vergeben. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut". Auch der aktuelle Kurs von 7,25 USD und die damit verbundene erwartete Entwicklung von 217,24 Prozent führen zu einer "Gut"-Einschätzung durch die Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Adapthealth wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, während es in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen gab. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Adapthealth basierend auf verschiedenen Faktoren wie Stimmungsbild, Relative Strength-Index und Analysteneinschätzungen.