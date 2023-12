Adapthealth Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Adapthealth als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Adapthealth-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46,19 und für den RSI25 von 33,96. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass 1 Gut und 0 Neutral Einschätzungen von Analysten für Adapthealth vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 23 USD, was eine 164,06-prozentige Steigerung vom letzten Schlusskurs von 8,71 USD bedeuten würde. Aus Analystensicht erhält die Adapthealth-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen beim Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie auf dieser Ebene mit einem "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Adapthealth-Aktie einen schlechten 200-Tages-Durchschnitt aufweist, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Jedoch zeigt der 50-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt wird Adapthealth auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.