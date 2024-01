Adams, Energy Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Der Aktienkurs von Adams & Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,95 Prozent erzielt, was 57,29 Prozent unter dem Durchschnitt (26,34 Prozent) im Energiesektor liegt. Für Wertpapiere aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt die mittlere jährliche Rendite 26,34 Prozent, wobei Adams & Energy aktuell 57,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adams & Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 33,2 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 24,25 USD liegt, was einer Abweichung von -26,96 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) in Höhe von 27,69 USD liegt mit einem Rückgang von -12,42 Prozent unter dem letzten Schlusskurs. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Adams & Energy als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 16,66 liegt, was einem Abstand von 43 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 29,16 entspricht. Somit wird auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Adams & Energy überwiegend negativ diskutiert, mit nur zwei Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen die Diskussion. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Adams & Energy aufgrund der genannten Faktoren eine "Schlecht"-Bewertung.