Adams, Energy Aktie: So kann man sich irren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adams & Energy liegt bei 16,66 und damit unter dem Branchendurchschnitt von 28 für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie vergleichsweise günstig ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Adams & Energy in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist jedoch rückläufig, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Adams & Energy aktuell 3, was einer negativen Differenz von -25,01 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass in den letzten zwei Wochen vor allem negativ über Adams & Energy diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den letzten ein, zwei Tagen wider, in denen die Anleger vor allem an negativen Themen interessiert waren. Daher erhält die Aktie auf der Basis des Anleger-Sentiments insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.