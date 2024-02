Adams, Energy Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Stimmung und die Diskussion um Adams & Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, wie unsere Analyse zeigt. Daher bewerten wir die Aktie als "neutral". Allerdings haben wir eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Deshalb erhält Adams & Energy in dieser Hinsicht eine "gute" Bewertung.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adams & Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 31,33 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 23,29 USD liegt deutlich darunter, was einer Abweichung von -25,66 Prozent entspricht. Daher bewerten wir die Aktie als "schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von -6,24 Prozent, wodurch die Aktie auch hier ein "schlechtes" Rating erhält.

Im Branchenvergleich hat Adams & Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,35 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 26,39 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -75,74 Prozent für Adams & Energy entspricht. Auch im Vergleich zum "Energie"-Sektor liegt die Aktie 75,74 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Adams & Energy als neutral eingestuft wird. Sowohl der RSI7 für sieben Tage (68,07) als auch der RSI25 für 25 Tage (54,6) führen zu einer "neutralen" Empfehlung. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.