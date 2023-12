Adams, Energy Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Aktienanalyse der Adams & Energy zeigt, dass der aktuelle Kurs von 25,5 USD um 12,52 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Distanz zum GD200 von -25,04 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie ebenfalls bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 56,85 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 63,97. Somit erhält Adams & Energy eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen. Dabei überwog die negative Kommunikation an sieben Tagen, während an sechs Tagen positive Themen präsent waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten die negativen Themen, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt.

In fundamentalen Aspekten wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,66 liegt die Aktie 47 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,23. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.