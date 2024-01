Adams, Energy Aktie: Finger Weg!

Der Aktienkurs von Adams & Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,95 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche einer Underperformance von -50,91 Prozent entspricht. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 19,96 Prozent, wobei Adams & Energy um 50,91 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend negative Stimmung gegenüber Adams & Energy wider. In den letzten Tagen gab es insgesamt drei positive und 11 negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Adams & Energy daher eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt Adams & Energy mit einer Differenz von -25,2 Prozent zum Branchendurchschnitt ebenfalls im negativen Bereich und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten für diese Dividendenpolitik.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Adams & Energy wird auch durch die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität im Internet widergespiegelt. Beide Faktoren zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Stimmungsänderung, wodurch sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild ergibt.

Insgesamt erhält Adams & Energy in verschiedenen Kategorien eine "Schlecht"-Bewertung, basierend auf der Performance im Branchen- und Sektorvergleich, der Anlegerstimmung, der Dividendenpolitik und dem langfristigen Stimmungsbild.