Adams, Energy Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Adams & Energy: Aktienkurs, Anleger-Sentiment, Fundamentaldaten und Dividende im Vergleich zu Branche und Sektor

Der Aktienkurs von Adams & Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,95 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -55,54 Prozent. Die durchschnittliche Performance der Branche lag bei 24,59 Prozent, wobei Adams & Energy um 55,54 Prozent darunter lag. Auch im Sektorvergleich schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 24,59 Prozent unterdurchschnittlich ab. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Adams & Energy in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Adams & Energy diskutiert. An 2 Tagen waren die Diskussionen überwiegend positiv, während an 12 Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adams & Energy aktuell einen Wert von 16,66 auf, was 47 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Adams & Energy in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Hinsichtlich der Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 3,07 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (2,87) für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik von Adams & Energy durch unsere Analysten.

Insgesamt zeigt sich, dass Adams & Energy im Vergleich zur Branche und zum Sektor eine schlechte Performance aufweist und auch das Anleger-Sentiment negativ ausfällt. Trotzdem schneidet das Unternehmen in den Fundamentaldaten und der Dividendenpolitik besser ab.