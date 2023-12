Adams Aktie: Ein unsicheres Investment?

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adams mit 4 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 4,24 Euro für jeden Euro Gewinn von Adams zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 79 Prozent. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 20, was auf eine starke Unterbewertung von Adams hindeutet und daher als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Adams im Vergleich zum Durchschnitt der Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,03 Prozentpunkte weniger ist als der durchschnittliche Wert von 6,03 %. Dies führt zu einer niedrigeren Ertrag und der Einstufung als "Schlecht".

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Adams in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,55 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -6,04 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +1,49 Prozent im Branchenvergleich für Adams. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,31 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Adams 1,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchen- und Sektorvergleich führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien bezüglich Adams haben sich in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.