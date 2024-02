Adams Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Aktienkurs von Adams verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 22,73 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -7,28 Prozent, was einer Outperformance von +30,01 Prozent für Adams entspricht. Der "Finanzen"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -6,08 Prozent, wobei Adams um 28,81 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führte zu einem "Gut"-Rating für Adams in dieser Kategorie.

Beim Relative Strength Index (RSI) erreicht Adams einen Wert von 100, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Der RSI25, der die Kursbewegungen über einen Zeitraum von 25 Tagen berücksichtigt, zeigt mit einem Wert von 55,56 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich ein "Schlecht"-Rating aufgrund dieser Werte.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Adams wurden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen im Internet deutet auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Adams zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Adams in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Adams ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,24 auf, was unter dem Branchendurchschnitt (79 Prozent) liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen KGV-Wert von 20,67 auf. Somit kann die Aktie als unterbewertet betrachtet werden und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.