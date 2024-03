Adamis Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 "überkauft" ist, und dazwischen als neutral gilt. Der RSI der Dmk liegt bei 57,78, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 41,2 und zeigt daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung für Dmk als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Dmk liegt derzeit bei 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Arzneimittel") von 2,7 %. Aufgrund dieser Differenz von 2,7 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Bei der technischen Analyse der Dmk-Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,85 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,0615 USD liegt (Unterschied -92,76 Prozent). Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da auch hier der letzte Schlusskurs (0,23 USD) unter dem gleitenden Durchschnitt liegt (-73,26 Prozent). Somit wird die Dmk-Aktie auch auf dieser Grundlage mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Dmk wurden in den letzten zwei Wochen eher neutrale Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen war das Stimmungsbarometer auf rot, während überwiegend neutrale Stimmung an insgesamt fünf Tagen herrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen zeigte sich ebenfalls vor allem ein Interesse an negativen Themen seitens der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments. Somit wird Dmk insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Anleger-Sentiments versehen.