Adamis Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI für Dmk liegt bei 66,22, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 86,22, was auf eine schlechte Bewertung für den 25-tägigen Zeitraum hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung der Aktie als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Dmk zeigen in den letzten Wochen vermehrt negative Meinungen. Trotzdem wurden auch neutralere Themen angesprochen, daher stuft die Redaktion das Unternehmen insgesamt als "Neutral" ein.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Dmk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,95 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,07 USD, was einem Unterschied von -92,63 Prozent entspricht und zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,35 USD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-80 Prozent) eine weitere schlechte Bewertung in der Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität in den letzten Wochen zeigt keine klare Tendenz bei den Anlegern. Die Diskussionen rund um das Unternehmen haben in letzter Zeit abgenommen, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Dmk-Aktie sowohl aus technischer Analyse als auch aus der Auswertung von Stimmung und Diskussionen ein insgesamt schlechtes Rating.