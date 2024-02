Adamera Minerals Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Adamera Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -81,82 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt um -21,47 Prozent gefallen sind, einer Underperformance von -60,34 Prozent entspricht. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,47 Prozent im letzten Jahr, und Adamera Minerals lag 60,34 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Adamera Minerals liegt bei 33,33, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt, da die Situation weder als überkauft noch als -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50, was ebenfalls als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Adamera Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung eine Einstufung als "Neutral".

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Adamera Minerals als überbewertet, da das KGV mit 718,95 insgesamt 120 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 326,42 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".