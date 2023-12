Adamera Minerals Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Adamera Minerals schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,82 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,82 % ist. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adamera Minerals liegt derzeit bei 718, was bedeutet, dass die Börse 718,95 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dieser Wert liegt um 125 Prozent höher als der Durchschnitt in der Branche, der bei 319 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Adamera Minerals mit -50 Prozent mehr als 38 Prozent darunter. Die mittlere Rendite in der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -11,51 Prozent, wobei Adamera Minerals mit 38,49 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Adamera Minerals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls bei 48, was bedeutet, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend erhält Adamera Minerals eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.