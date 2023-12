Adamant Holdings Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Adamant liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt ebenfalls bei 50 und zeigt somit eine neutrale Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Adamant mit 0,02 CAD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls 0 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Adamant-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspaltungen der sozialen Medien in Bezug auf Adamant ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigt, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutral Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.