Adamant DRI Processing and Minerals Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten zwei Wochen wurde Adamant Dri Processing And Minerals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adamant Dri Processing And Minerals liegt bei 50, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird auch hier eine Bewertung als "Neutral" vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Aktie bei 0,13 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,2 USD deutlich darüber liegt. Daher erhält Adamant Dri Processing And Minerals auch hier eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,15 USD über dem letzten Schlusskurs und wird daher ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und eine normale Aktivität zu sehen ist. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einschätzung abgeleitet und letztendlich eine "Neutral"-Einstufung für Adamant Dri Processing And Minerals festgelegt.