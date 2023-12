Adamant DRI Processing and Minerals Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Adamant Dri Processing And Minerals zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,13 USD liegt. Dies ist ein positiver Indikator, da der Aktienkurs mit 0,185 USD einen Abstand von +42,31 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,15 USD, was einer Differenz von +23,33 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Aktie insgesamt das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die neutral über Adamant Dri Processing And Minerals waren. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten positiven oder negativen Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Adamant Dri Processing And Minerals.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt für die Aktie einen RSI7-Wert von 71,43 und einen RSI25-Wert von 15,24. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.