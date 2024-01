Adamant DRI Processing and Minerals Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI von Adamant Dri Processing And Minerals liegt bei 50, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 77,78 bewertet und deutet auf eine "Schlecht"-Einschätzung hin.

Die Anleger-Stimmung bei Adamant Dri Processing And Minerals in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität bei Adamant Dri Processing And Minerals ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Adamant Dri Processing And Minerals-Aktie bei 0,175 USD, was einer Entfernung von +25 Prozent vom GD200 (0,14 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 0,17 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

