Adalta-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Adalta-RSI liegt bei 42,86, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 55,88, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Die Stimmung der Anleger bei Adalta in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt diskutiert, was zu einer schlechten Einschätzung führt.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Adalta-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 0,02 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,022 AUD) liegt deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand der Beitragsanzahl über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung bewertet. Die Beitragsanzahl zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Note für das langfristige Stimmungsbild der Aktie von Adalta.