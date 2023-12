Adalta Aktie: Was soll das denn werden?

Adalta: Langfristige Stimmungsbewertung ergibt "Schlecht" und "Neutral"

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Adalta wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb laut Messungen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Adalta in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung können Einfluss auf die Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben Adalta auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem griffen die Nutzer in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen auf. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass Adalta derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,02 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,024 AUD) um +20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage entspricht aus Sicht des Aktienkurses einer Abweichung von +20 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bietet ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Der RSI für Adalta liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 33,33, was für 25 Tage ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral" für Adalta.