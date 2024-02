Adalta Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die Adalta wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 liegt bei 0,02 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,021 AUD) um +5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,02 AUD zeigt eine Abweichung von +5 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adalta liegt bei 25, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Bewertung von "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt. Auch das Sentiment und der Buzz rund um Adalta zeigen keine wesentliche Veränderung, daher wird auch hier eine Bewertung von "Neutral" vergeben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Adalta derzeit auf Basis der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.