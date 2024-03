Adairs Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die öffentliche Meinung. Besonders in den sozialen Medien können Diskussionen und Meinungsäußerungen die Einschätzungen zu Aktien verändern. Bei Adairs wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einem insgesamt guten Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Adairs bei 1,6 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,4 AUD erreicht hat. Dies führt zu einer positiven Bewertung. Sowohl in Bezug auf den GD200 als auch den GD50 erhält die Aktie gute Bewertungen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Adairs-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 35, während der RSI25 bei 23,33 liegt. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Bewertung für Adairs.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Gemengelage wird die Anleger-Stimmung insgesamt neutral eingestuft. Daher ergibt sich eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf der Anleger-Stimmung.