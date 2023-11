Adairs Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Adairs-Aktie zeigt interessante Entwicklungen in Bezug auf verschiedene Bewertungsfaktoren. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1,71 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,57 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -8,19 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 1,39 AUD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+12,95 Prozent) liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Zusammengefasst erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Adairs in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den vergangenen Tagen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adairs liegt bei 22, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und wird als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Adairs in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien und zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Schlecht" bewertet.