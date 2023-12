Adairs Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Anlegerstimmung für Adairs ist laut einer Analyse in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab keine negativen Diskussionen, und auch die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Adairs daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) für Adairs liegt bei 9,33, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 24 eine überverkaufte Situation an. Insgesamt erhält Adairs daher in dieser Kategorie die Einschätzung "Gut".

In den letzten vier Wochen konnte eine Verbesserung des Stimmungsbildes für Adairs in den sozialen Medien beobachtet werden. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen. Aufgrund dieser positiven Veränderungen erhält Adairs in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Adairs-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1,67 AUD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,91 AUD, was einem Unterschied von +14,37 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,46 AUD eine Abweichung von +30,82 Prozent. Basierend auf der charttechnischen Analyse erhält Adairs somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Insgesamt lässt die Analyse der Anlegerstimmung, des Relative Strength Index, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse darauf schließen, dass Adairs von der Redaktion mit einem positiven "Gut"-Rating bewertet wird.