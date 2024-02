Adairs Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

In den letzten Wochen konnte keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes bei Adairs festgestellt werden. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen wurde in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, registriert. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt werden, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vorgenommen wird. Zusammenfassend ergibt sich für dieses Kriterium daher ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Adairs in den vergangenen zwei Wochen als besonders positiv bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung der Messung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus dem Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Adairs-Aktie der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von +18,94 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 1,76 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Abschließend wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob die Adairs-Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von 6,15 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird Adairs damit unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.