Adagio Therapeutics Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Der Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den bekannten Relative Strength Index, kurz RSI, zurückgreifen. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100, basierend auf einem Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen als RSI25. Der aktuelle Invivyd-RSI liegt bei 43,88, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 25,17, was einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Technische Analyse: Die charttechnische Entwicklung einer Aktie kann mithilfe des gleitenden Durchschnitts über 200 Handelstage analysiert werden, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Invivyd-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 1,62 USD. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 3,77 USD (Unterschied +132,72 Prozent), wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage (2,13 USD) zeigt sich ebenfalls ein Wert über dem letzten Schlusskurs (+77 Prozent), was auch hier zu einem "Gut"-Rating führt. Somit ergibt sich für die simple Charttechnik insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Invivyd-Aktie.

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf die Diskussionen zu Invivyd wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, wodurch diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Schlecht" führt.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Invivyd in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung der Anleger-Stimmung als "Gut" für die Aktie.