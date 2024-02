Adagio Therapeutics Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Invivyd-Aktie wird derzeit positiv bewertet, sowohl aus charttechnischer als auch aus sozialer Sicht. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 4 USD liegt, was einer Abweichung von +94,17 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 3,74 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +6,95 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Invivyd-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger bezüglich der Invivyd-Aktie ist positiv. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv ausfallen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um Invivyd diskutiert, was zu einer positiven Bewertung in dieser Hinsicht führt.

Die Bewertungen von Analysten ergeben jedoch ein gemischtes Bild. Von insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 1 Bewertung "Gut", 0 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zusammengefasst zu einem "Neutral"-Rating für die Invivyd-Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 3 USD, was ein Abwärtspotenzial von -25 Prozent vom letzten Schlusskurs (4 USD) bedeutet und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI). Der RSI für die Invivyd-Aktie zeigt einen Wert von 79,35, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Zusammenfassend erhält die Invivyd-Aktie gemischte Bewertungen aus verschiedenen Analyseaspekten, was zu einem insgesamt neutralen Bild führt.