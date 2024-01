Adagio Therapeutics Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Invivyd war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 13 Tagen dominierten positive Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Ein weiterer weicher Faktor, der bei der Einschätzung der Aktie berücksichtigt wird, ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Hierbei zeigte die Aktie von Invivyd in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung wies jedoch kaum Änderungen auf und wurde daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Invivyd somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Faktor.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Invivyd-Aktie wurden 1 als "Gut" eingestuft, 0 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 3 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -29,25 Prozent fallen könnte. Die Empfehlung basierend auf diesen Kurszielen ist daher "Schlecht". Zusammengefasst erhält Invivyd von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Invivyd-Aktie von 4,24 USD positiv bewertet, da er sich mit +150,89 Prozent deutlich über dem GD200 (1,69 USD) befindet. Auch im Vergleich zum GD50, der bei 2,38 USD liegt, wird der Kurs als positiv eingestuft, da der Abstand +78,15 Prozent beträgt. Insgesamt erhält der Kurs der Invivyd-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.