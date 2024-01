Adagio Therapeutics Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die technische Analyse der Invivyd-Aktie zeigt positive Anzeichen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 1,62 USD, während der letzte Schlusskurs bei 3,77 USD liegt, was einer Abweichung von +132,72 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 2,13 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Invivyd somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Die Analysteneinschätzung ergibt ein "Neutral"-Rating basierend auf 2 Bewertungen, von denen 1 als "Gut" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 3 USD, was auf ein Abwärtspotential von -20,42 Prozent hinweist und zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI liegt bei 43,88, was als "Neutral" bewertet wird, während der RSI25 bei 25 liegt und somit als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und Buzz rund um Invivyd hat sich negativ verändert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt. Die Diskussionsstärke zeigt ebenfalls eine abnehmende Aufmerksamkeit, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Invivyd gemischte Bewertungen auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und des Sentiments, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.