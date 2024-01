Adagio Therapeutics Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Analysteneinschätzung für Invivyd ergibt insgesamt ein "Neutral", basierend auf den Empfehlungen von Analysten in den letzten 12 Monaten. Von den Analysten liegt eine Buc-Einstufung vor, während es keine Neutral-Einstufungen und eine Schlecht-Einstufung gibt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Invivyd, aber das durchschnittliche Kursziel der Analysten für das Unternehmen liegt bei 3 USD. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs voraussichtlich um -29,08 Prozent sinken wird, da der Kurs zuletzt bei 4,23 USD notierte. Daher wird die Aktie mit dem Rating "Schlecht" bewertet, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Invivyd von 4,23 USD eine positive Signalgebung, da er um +154,82 Prozent vom GD200 (1,66 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,28 USD, was einem Abstand von +85,53 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Invivyd-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Invivyd liegt bei 36,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 25,05 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut" basierend auf dem RSI.

Das Anleger-Sentiment für Invivyd basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde überwiegend positiv über Invivyd diskutiert, wobei an 12 Tagen positive Themen dominierten und an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält Invivyd heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

