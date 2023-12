Adagene Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Aktie der Adagene wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" abgegeben. Im vergangenen Monat gab es keine Aktualisierungen der Analystenbewertungen, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 5 USD erwartet, was einem Anstieg um 185,71 Prozent entspricht. Derzeit liegt der Schlusskurs bei 1,75 USD, was die "Gut"-Einstufung bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Adagene liegt bei 39,37, was auf eine neutrale Situation hinweist, da weder überkauft noch -verkauft. Die RSI25 auf Basis von 25 Tagen zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 37. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Adagene. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass sie weder besonders im Fokus noch vernachlässigt ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine negative Stimmung und Einschätzungen wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen und es wurden vorwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie von Adagene als "Schlecht" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.