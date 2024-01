Adagene Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Die Aktie von Adagene wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die innerhalb der letzten zwölf Monate abgegeben wurden. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Adagene. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 5 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 158,93 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 1,931 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Adagene also eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Adagene mit 1.931 USD nun +27,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +35,99 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes lässt sich Adagene über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Wortbeiträge (Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Hieraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Adagene in diesem Punkt also die Einstufung: "Neutral".

Auch die Anlegerstimmung spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen, neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben Adagene auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend negativ waren. Zudem haben Nutzer der sozialen Medien in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen im Zusammenhang mit Adagene aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Schlecht". Somit ergibt sich die Einschätzung, dass Adagene hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.