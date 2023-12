Adagene Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Die technische Analyse für die Adagene-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 1,41 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 1,48 USD weicht somit um +4,96 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,47 USD) weicht mit +0,68 Prozent nur geringfügig vom letzten Schlusskurs ab, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating zustande kommt. Insgesamt erhält die Adagene-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bezüglich des Anleger-Sentiments wurde über Adagene in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ diskutiert, wobei an zwei Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrieren sich die Anleger jedoch vermehrt auf positive Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält Adagene insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 96,51 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 46 liegt, deutet hingegen auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Adagene-Aktie daher in dieser Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung für die Adagene-Aktie fällt hingegen positiv aus, da sie aktuell mit "Gut" bewertet wird. Von insgesamt 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten ausgehend, ergibt sich eine durchschnittliche Kursprognose der Analysten von 5 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 237,84 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Adagene-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.