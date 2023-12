Adacel Tech Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise auf das aktuelle Bild einer Aktie geben. Im Fall von Adacel gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage ebenfalls als neutral eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt an, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Adacel-Aktie beträgt 40, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,77 und führt zu einer neutralen Einstufung.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Auswirkungen auf den Aktienkurs haben. Analysen von sozialen Plattformen haben ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Mit einer Abweichung von +23,81% erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 0,74 AUD über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit eine "gute" Bewertung auf Grundlage der einfachen Charttechnik.