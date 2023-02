Ada Health und Pfizer starten gemeinsam eine von Ada online betriebene landesweite COVID-19-Pflege-Journey. Ziel ist es, Patienten zu einer rechtzeitigen Behandlung zu verhelfen

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

New York (ots/PRNewswire) -- Auch bei nur leichten COVID-19-Symptomen kann eine rechtzeitige Behandlung von Patienten in Risikogruppen den Krankheitsverlauf von Millionen von Amerikanern verändern- Ada Health ist bemüht, die Barrieren für einige Patienten, die Schwierigkeiten beim Zugang zur COVID-19-Behandlung haben, abzubauen- Die mit Unterstützung von Pfizer entwickelte Online-Plattform COVID-19-Pflege-Journey von Ada Health wird Menschen dabei helfen, herauszufinden, ob sie Faktoren aufweisen, die ein hohes Risiko für die Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung darstellen, [1] und ihnen im Falle eines positiven Tests die Verbindung zu einem unabhängigen Telemedizin-Anbieter für eine Bewertung und gegebenenfalls eine Behandlung anbieten- Diese COVID-19-Pflege-Journey wird in der Woche vom 6. Februar landesweit verfügbar sein und wurde bereits in 36 Staaten und Washington D.C. eingeleitet- Infrage kommende Personen mit einem positiven COVID-19-Test können innerhalb von 2 Stunden gegen eine geringe Gebühr eine Beratung durch einen Gesundheitsdienstleister in Anspruch nehmenAda Health (https://ada.com/) Inc. („Ada"), ein globales digitales Gesundheitsunternehmen, das sich auf die Verbesserung der menschlichen Gesundheit im großen Maßstab konzentriert, gibt heute den Start seiner ersten digitalen, zustandsorientierten Pflege-Journey bekannt. Sie soll Menschen dabei helfen, zu erkennen, ob sie die derzeitigen Kriterien für die Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung erfüllen, und sich mit einem Gesundheitsdienstleister in Verbindung zu setzen, um ihre COVID-19-Symptome und Behandlungsmöglichkeiten zu bewerten.Fast 200 Millionen Amerikaner haben einen oder mehrere Risikofaktoren, wie z. B. ein Alter ab 50 Jahren, Schwangerschaft, Rauchen, Übergewicht oder bestimmte Vorerkrankungen wie Diabetes oder Asthma, die ein hohes Risiko für die Entwicklung einer schweren COVID-19-Erkrankung darstellen.[2]. Viele Menschen sind sich jedoch ihres erhöhten Risikos nicht bewusst. COVID-19 bleibt die dritthäufigste Todesursache in den USA[3] und verursacht derzeit durchschnittlich mehr als 400 Todesfälle pro Tag[4].„Eine rasche und wirksame Bekämpfung von Krankheiten wie COVID-19 ist unerlässlich, um das Wohlbefinden und die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern und den immensen Druck zu verringern, der auf den globalen Gesundheitssystemen und Volkswirtschaften lastet", erklärt Daniel Nathrath, CEO und Mitbegründer von Ada. „Die COVID-19-Pflege-Journey von Ada zielt darauf ab, die Zeit vom Test bis zur Behandlung für die Benutzer erheblich zu verkürzen, und wir sind fest davon überzeugt, dass sie das Potenzial hat, die Gesundheitsergebnisse von Millionen Menschen zu verbessern."COVID-19-Pflege-Journey (https://ada.com/covid/treatment-options/?mtm_source=press_release_23_01) ist eine Online-Plattform, die von Ada betrieben und in Zusammenarbeit mit Pfizer entwickelt wurde. Die Plattform bietet eine unabhängige Telemedizin- und ePharmacy-Anbieteroption. Die Care-Journey ermöglicht es den Benutzern:- zu erkennen, ob sie ein hohes Risiko haben, eine schwere COVID-19-Erkrankung zu entwickeln, indem sie ein praktisches, personalisiertes Tool zur Selbsteinschätzung nutzen, das auf den Leitlinien von CDC, FDA und NIH basiert- ihre Optionen für die Beratung mit einem Gesundheitsdienstleister zu bewerten, wenn sie positiv getestet werden- über Telemedizin eine Verbindung zu einem Gesundheitsdienstleister herstellen, der innerhalb von 2 Stunden ihre Symptome und die Eignung für eine Behandlung beurteilt, und das zu geringen Kosten- bei Verschreibungen ein Rezept für eine zugelassene orale Behandlung für COVID-19 zu erhalten, das sie am selben Tag in einer örtlichen Apotheke abholen können. Es ist geplant, die Plattform zu erweitern, um die Möglichkeit zu bieten, Medikamente nach Hause zu liefernDer Zugang zu rechtzeitiger, erschwinglicher und weithin verfügbarer Beratung durch einen Angehörigen der Gesundheitsberufe und zur Behandlung von COVID-19 ist in den Vereinigten Staaten nach wie vor ungleich verteilt. Zwar gibt es in einigen Bundesstaaten und Städten Programme, die Patienten den Zugang zu Tests und Behandlungen erleichtern, doch sind landesweit nur wenige Dienste verfügbar, die Kosten- und Verfügbarkeitsbarrieren überwinden könnten.„Vernetzte digitale Gesundheitsinitiativen sind ein wichtiger Schritt zu einem kostengünstigeren, schnelleren, gerechteren und praktischeren Zugang zur Gesundheitsversorgung. Unsere Zusammenarbeit mit Ada zielt darauf ab, Patienten über Hochrisikofaktoren für schwere COVID-19-Erkrankungen aufzuklären und ihnen die Möglichkeit zu geben, einen Anbieter aufzusuchen und sich über Behandlungsmöglichkeiten zu informieren", erklärte JoyL Silva, Global and U.S. Antiviral Franchise Lead, Pfizer. „Wir freuen uns, Teil dieser COVID-19 Care Journey zu sein und über die Möglichkeit, einige der am stärksten gefährdeten Patienten in den USA zu erreichen."Benutzer können die Ada COVID-19-Pflege-Journey über die spezielle COVID-19-Pflege-Journey (https://ada.com/covid/treatment-options/?mtm_source=press_release_23_01)-Website von Ada[5] erreichen,[5] indem sie ein Selbstscreening in der Ada-App durchführen oder einer Symptombeurteilung in der Ada-App folgen, die COVID-19 als mögliche Erkrankung anzeigt.Um den Zugang zu medizinischer Versorgung für Millionen von Amerikanern zu verbessern, wird Ada seine End-to-End-Pflege-Journeys für eine Reihe anderer Erkrankungen und Zustände weiter ausbauen und sein Angebot an krankheitsbezogenen Pflege-Journeys um weitere Funktionen ergänzen.Informationen zu Ada HealthAda ist ein globales Gesundheitsunternehmen, das von Ärzten, Wissenschaftlern und Branchenpionieren gegründet wurde, um neue Möglichkeiten für die persönliche Gesundheit zu schaffen und Fachwissen in bessere Ergebnisse zu verwandeln. Das Kernsystem von Ada Health verbindet medizinisches Wissen mit intelligenter Technologie, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Gesundheit aktiv zu managen, und Gesundheitssysteme dabei zu unterstützen, die Gesundheitsversorgung effizienter zu gestalten.Die Technologie von Ada steht Millionen von Benutzern auf der ganzen Welt über die kostenlose Ada-App für Verbraucher und über Partnerschaften mit Unternehmen zur Verfügung.Die leistungsstarke, auf KI basierende Plattform von Ada hilft den Benutzern, ihre psychischen und physischen Symptome anhand einer Reihe von Fragen, die auf klinisch validierter KI und Protokollen basieren, besser zu verstehen, und leitet sie anhand der Antworten zu den entsprechenden, verfügbaren Diensten und Unterstützungsleistungen weiter. Das medizinische Wissen der Plattform deckt ein branchenführendes Spektrum an Symptomen und Erkrankungen ab, während die Plattform selbst die Sicherheit der Benutzer und Genauigkeit in den Vordergrund stellt und so umfassend wie möglich gestaltet ist.Das Unternehmen arbeitet auch mit einer Reihe von führenden Gesundheitsdienstleistern und -organisationen auf der ganzen Welt zusammen, um Patienten zur richtigen Behandlung zu führen, überlastete Systeme zu entlasten und bei der Bewältigung von Erkrankungen zu helfen, mit dem letztendlichen Ziel, die Gesundheitsergebnisse zu verbessern und eine nahtlose, durchgängige Patientenbetreuung zu gewährleisten.Weitere Informationen erhalten Sie auf www.ada.com.Haftungsausschluss:Ada Health Inc. („Ada Health") hat mit finanzieller und pädagogischer Unterstützung von Pfizer Inc. (Pfizer) eine COVID-19-Pflege-Journey entwickelt, die den Ada-Health-Fragebogen zur antiviralen Behandlung umfasst. Dieser Fragebogen soll anzeigen, ob ein Benutzer die derzeitigen Kriterien für ein hohes Risiko für das Fortschreiten einer schweren COVID-19-Erkrankung erfüllt und seine potenzielle Eignung für eine zugelassene orale antivirale Behandlung von COVID-19 bestimmen. Der Fragebogen dient ausschließlich der Aufklärung und Information der Benutzer und nicht der Diagnose, Behandlung oder dem klinischen Management der Benutzer. Die COVID-19-Pflege-Journey ermöglicht es einem Benutzer außerdem, einen Gesundheitsdienstleister über einen externen Telegesundheitsdienstleister zu konsultieren und, falls vom Gesundheitsdienstleister verschrieben, ein Rezept für eine autorisierte orale antivirale Behandlung für COVID-19 zu erhalten. Ada Health ist Eigentümer und Betreiber der COVID-19-Pflege-Journey (einschließlich des Ada-Health-Fragebogens zur antiviralen Behandlung), unabhängig von Pfizer. Der gesamte Inhalt der COVID-19-Pflege-Journey (einschließlich des Ada-Health-Fragebogens zur antiviralen Behandlung) befindet sich auf der Plattform von Ada Health. Weder die COVID-19-Pflege-Journey noch eine ihrer Komponenten zielt darauf ab, die Wahl eines Gesundheitsdienstleisters oder einer Behandlung für eine schwere COVID-19-Erkrankung zu beeinflussen, und Pfizer hat Ada Health keine Zahlungen geleistet oder angeboten, um die Vermittlung von Benutzern an ein Produkt von Pfizer zu fördern. Alle Entscheidungen, die die Gesundheit des Benutzers betreffen, müssen in Beratung mit einem Gesundheitsdienstleister getroffen werden.[1] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-getting-very-sick.html (https://urldefense.com/v3/__https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/risks-getting-very-sick.html__;!!H9nueQsQ!_J9d5SEbnuk_Jm25oLqPDQ3V3FeFE56GVG4lkvKeZ8yAMf13xI40pkYyP6qK5naPtLd8vOcMEVVBH4OiGONo89Fp$) / following the current CDC guidelines[2] Ezimamaka, A. et al. "U.S. Population at Increased Risk of Severe Illness from COVID-19." Ezimamaka, A. et al. "U.S. Population at Increased Risk of Severe Illness from COVID-19." American Journal of Preventive Cardiology, Vol. 6, Juni 2021. https://doi.org/10.1016/j.ajpc.2021.100156