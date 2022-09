Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 LR Jungfraubahn-Gruppe kehrt in die Gewinnzone zurück

1. September 2022 Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Die Jungfraubahn-Gruppe kehrt in die Gewinnzone zurück In einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 des Kotierungsreglements hält die Jungfraubahn Holding AG fest, dass die Jungfraubahn-Gruppe auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurückblicken kann. Nachdem die Jungfraubahn-Gruppe in den Jahren 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie erhebliche Verluste verzeichnete, erzielte sie im ersten Halbjahr 2022… Hier weiterlesen