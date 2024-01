AdTheorent Holding Company Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Adtheorent-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,4 USD verzeichnet, und der aktuelle Kurs liegt bei 1,85 USD, was einer Abweichung von +32,14 Prozent entspricht. In ähnlicher Weise liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 1,32 USD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls über diesem Durchschnitt, was einer Abweichung von +40,15 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Adtheorent-Aktie sowohl für die langfristige als auch für die kurzfristige Basis ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung hat das Unternehmen in den letzten 12 Monaten 3 Mal die Bewertung "Gut" und kein Mal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht" erhalten. Somit erhält der Titel langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Die Analysten erwarten zudem eine Entwicklung von 80,18 Prozent und ein mittleres Kursziel von 3,33 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat zugenommen. Daher erhält die Adtheorent-Aktie ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie auf 7-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird die Adtheorent-Aktie also mit überwiegend positiven Bewertungen beurteilt, was darauf hindeutet, dass sie aus charttechnischer Sicht gut abschneidet.